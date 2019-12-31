Киев рассчитывает на транзит 75 млрд кубометров российского газа в год

Киев, 31 декабря. Киев рассчитывает, что в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины достигнет 75 млрд кубометров. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Я бы ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров», — заявил Коболев на брифинге.

По словам главы «Нафтогаза», в правительстве Украины активно обсуждается вопрос возобновления импорта газа из России.

«Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия [о прямых поставках] внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что «Нафтогаз» такие переговоры не ведет», — рассказал Коболев.

Коболев подчеркнул, что с 1 января любая российская компания сможет поставлять газ на Украину. При этом участие российских компаний в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) он назвал маловероятным.

Напомним, вечером 30 декабря Россия и Украина продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно. Как сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, дополнительные объемы российская сторона будет оплачивать по более высокому тарифу.

Ранее Минэнерго Украины заявил, что ожидает 2-3 млрд долларов дохода в год от транзита российского газа.