Прикольные поздравления для SMS в стихах с Новым 2020 годом Крысы

Отзвенели новогодние куранты, вступил в свои права Новый 2020 год. Год этот будет високосным, кроме того, он пройдет под знаком Белой металлической крысы — первого и, возможно, самого главного животного 12-летнего китайского гороскопа. Думаем, короткий перерыв в отмечании — между оливье, жарким и сладким (а Крыса, как известно, любит плотно с аппетитом покушать), самое время поздравить тех, кому в предновогодних хлопотах не успели позвонить. Предлагаем несколько прикольных поздравлений в стихах с Новым 2020 годом Крысы, которые можно отправить в SMS-сообщениях.
***
Селедочка под шубой
На праздничном столе,
А вот — вкуснейший студень,
А рядом — оливье.
Напитки, мандарины,
С икрою бутерброд:
Нарядней нет картины —
Встречаем Новый год!
Под бой курантов бухнули
Уж пробки в потолок!
Веселье уж в разгаре —
Встречаем Новый год!
Пусть будет год счастливым,
Удачным для всех нас,
Сюрпризами отличными
Порадует не раз!
***
Желаю всем вагон здоровья,
Благополучия прицеп,
И позитивного настроя,
И счастья получить рецепт!
Душа пусть будет вдохновленной,
Весь год под знаменем надежд,
А дом пусть будет защищенным
И от болезней, и от бед!
***
Вам желаю Новый год
Без болезней и хлопот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Отдыхать — лишь на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Чтобы счастливо год прожить!
***
В год Крысы я желаю вам
Не нервничать по пустякам,
Не наживать себе врагов
И жить в достатке, без долгов!
Пусть Дед Мороз в мешке пошарит
И вас подарками одарит.
И пусть пройдет весь Новый год
Без треволнений и хлопот!
***
Всем желаю в Новый год:
Каждый пусть скорей зажжет!
До упаду веселится,
В хороводе закружится,
Дед Мороза повстречать,
С Белой крысою скакать.
Не уснуть в сельди под шубой,
И не стать звездой Ютьюба,
Чтоб наутро не страдать,
Где проснулся, точно знать!
***
Год Крысы — високосный год:
И опасается народ,
Не унесет ли эта Крыса
Из кладовой запас ирисок?
Нет! Крыса — это знак удачи,
Она всех сделает богаче,
Прибавит к февралю денек,
Деньжат подбросит в кошелек!
Встречайте Крысу вы добром,
Она одарит весь ваш дом,
Любви, здоровья, счастья — впрок,
Подарков принесет мешок!
***
Пусть год Крысы принесет
Все, о чем душа мечтала:
Любовь, здоровье и доход,
А денет — чтоб на все хватало!
Пусть дарит каждая минута
Удачу в этот Новый год!
Знай, Крыса всем подарит чудо,
И радость всем нам принесет!
***
Белый снег кружится,
Вот он настает
И подарки всем несет
Две тысячи двадцатый год!
Год Крысы станет лучшим,
Високосным, но везучим!
Пусть счастьем будет полон дом,
Живут любовь и радость в нем!
***
Пусть Новый год монеткой яркой,
Такою звонкой и блестящей,
Скользнет с календаря вам в руку
И принесет побольше счастья!
Пусть будет море в нем удачи,
Пусть дни приносят только радость,
Пусть, что в душе вы загадали,
Исполнится в 2020-м!