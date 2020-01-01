Прикольные поздравления для SMS в стихах с Новым 2020 годом Крысы

Отзвенели новогодние куранты, вступил в свои права Новый 2020 год. Год этот будет високосным, кроме того, он пройдет под знаком Белой металлической крысы — первого и, возможно, самого главного животного 12-летнего китайского гороскопа. Думаем, короткий перерыв в отмечании — между оливье, жарким и сладким (а Крыса, как известно, любит плотно с аппетитом покушать), самое время поздравить тех, кому в предновогодних хлопотах не успели позвонить. Предлагаем несколько прикольных поздравлений в стихах с Новым 2020 годом Крысы, которые можно отправить в SMS-сообщениях.

***

Селедочка под шубой

На праздничном столе,

А вот — вкуснейший студень,

А рядом — оливье.

Напитки, мандарины,

С икрою бутерброд:

Нарядней нет картины —

Встречаем Новый год!

Под бой курантов бухнули

Уж пробки в потолок!

Веселье уж в разгаре —

Встречаем Новый год!

Пусть будет год счастливым,

Удачным для всех нас,

Сюрпризами отличными

Порадует не раз!

***

Желаю всем вагон здоровья,

Благополучия прицеп,

И позитивного настроя,

И счастья получить рецепт!

Душа пусть будет вдохновленной,

Весь год под знаменем надежд,

А дом пусть будет защищенным

И от болезней, и от бед!

***

Вам желаю Новый год

Без болезней и хлопот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Отдыхать — лишь на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Чтобы счастливо год прожить!

***

В год Крысы я желаю вам

Не нервничать по пустякам,

Не наживать себе врагов

И жить в достатке, без долгов!

Пусть Дед Мороз в мешке пошарит

И вас подарками одарит.

И пусть пройдет весь Новый год

Без треволнений и хлопот!

***

Всем желаю в Новый год:

Каждый пусть скорей зажжет!

До упаду веселится,

В хороводе закружится,

Дед Мороза повстречать,

С Белой крысою скакать.

Не уснуть в сельди под шубой,

И не стать звездой Ютьюба,

Чтоб наутро не страдать,

Где проснулся, точно знать!

***

Год Крысы — високосный год:

И опасается народ,

Не унесет ли эта Крыса

Из кладовой запас ирисок?

Нет! Крыса — это знак удачи,

Она всех сделает богаче,

Прибавит к февралю денек,

Деньжат подбросит в кошелек!

Встречайте Крысу вы добром,

Она одарит весь ваш дом,

Любви, здоровья, счастья — впрок,

Подарков принесет мешок!

***

Пусть год Крысы принесет

Все, о чем душа мечтала:

Любовь, здоровье и доход,

А денет — чтоб на все хватало!

Пусть дарит каждая минута

Удачу в этот Новый год!

Знай, Крыса всем подарит чудо,

И радость всем нам принесет!

***

Белый снег кружится,

Вот он настает

И подарки всем несет

Две тысячи двадцатый год!

Год Крысы станет лучшим,

Високосным, но везучим!

Пусть счастьем будет полон дом,

Живут любовь и радость в нем!

***

Пусть Новый год монеткой яркой,

Такою звонкой и блестящей,

Скользнет с календаря вам в руку

И принесет побольше счастья!

Пусть будет море в нем удачи,

Пусть дни приносят только радость,

Пусть, что в душе вы загадали,

Исполнится в 2020-м!