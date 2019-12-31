Экс-юрист ФБК заявил, что не станет доверять либертарианцам даже управление катком

Москва, 31 декабря. Либертарианская партия России погрязла в междоусобице и интригах. Такое мнение высказал бывший юрист так называемого ФБК Виталий Серуканов, комментируя выдворение блогера Михаила Пожарского из партии.

Поводом для такого решение стала драка, которую член Этического комитета ЛПР устроил с другим либертарианцем Алексеем Ивушкиным на новогоднем корпоративе. Теперь, вероятнее всего, Пожарского возьмет к себе «Яблоко». При этом в Сети пишут, что блогер и прежде проявлял агрессию.

«Несмотря на то, что партия в политическом смысле ничего из себя не представляет, они все равно умудрились развести у себя Содом и Гоморру. И уже не важно, кто там кому перешел дорогу», — отметил Серуканов в разговоре с Nation News.

Он добавил, что либертарианцы в настоящее время могут лишь развалить одноэтажный барак и переругаться между собой. Экс-юрист ФБК не доверил бы им даже управление катком.

Напомним, что в начале декабря у одного из лидеров ЛПР Михаила Светова прошел обыск. Следователи изъяли у него технику в рамках расследования уголовного дела по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Либертарианец подозревается в педофилии. О своих отношениях с ребенком Светов открыто заявлял еще в 2011 году. Тогда он регулярно публиковал в своем старом профиле в соцсети Instagram снимки несовершеннолетней, ее он назвал «прекрасной малолеткой».