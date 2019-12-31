Путин увеличил госпремии правозащитникам и благотворителям до 10 млн рублей

Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин в четыре раза увеличил размер государственных премий выдающимся российским правозащитникам и благотворителям. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, лучшие фонды по защите прав людей, а также благотворительные организации, смогут получить от государства до 10 млн рублей. Ранее размер госпремии за выдающиеся достижения в этих областях составлял 2,5 млн рублей. Указ вступает в силу 1 января 2020 года.

Напомним, госпремии за достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности вручаются в России ежегодно 10 декабря в Международный день прав человека. Премию Путин учредил в 2015 году. В этом году награду в области благотворительности вручили благотворительному фонду Константина Хабенского, а за правозащитную деятельность премию получил «Союз семей военнослужащих России». Его возглавляет Мария Большакова.