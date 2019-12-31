Видео с американским спецназом внутри здания посольства США в Ираке появилось в Сети

Багдад, 31 декабря. Кадры происходящего внутри здания посольства США в Ираке появились на просторах Интернета.

На видео видно, что бойцы элитного подразделения американской армии находятся в здании дипмиссии. Вместе с ними на территории посольства укрылись иракские военные из числа охраны.

По данным прессы, элитное спецподразделение готово открыть огонь по штурмующим здание дипмиссии, если они проникнут внутрь.

Беспорядки у здания американского посольства разгорелись еще утром. Сотни иракцев окружили здание дипмиссии и закидывают его камнями. Действия жителей Багдада вызваны авиаударами США по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии, которые привели к гибели 25 человек, еще 50 человек получили ранения.

По данным INTELSky, сотрудники американского посольства, в том числе глава дипмиссии, покинули Багдад на военном самолете.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума заявил, что обстановка в Ираке может ухудшаться еще очень долго.