Протестующие подожгли здание приемной посольства США в Ираке

Багдад, 31 декабря. Митингующие подожгли здание посольства США в Ираке, видео пожара опубликовано в Сети.

На кадрах видно здание дипмиссии, охваченное дымом, и толпу местных жителей, осадивших посольство.

На другом видео, снятом внутри здания, запечатлены бойцы спецподразделения, охраняющие дипломатов.

Сообщается, что спецназ США применяет светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих.

Иракские военные из охраны посольства также находятся на территории дипмиссии. Силовики готовы открыть огонь в случае штурма здания.

Протесты, сопровождающиеся массовыми беспорядками, охватили иракскую столицу с самого утра. Сотни жителей города окружили посольство США, закидывают его камнями, рвут американские флаги и подожгли забор.

Митингующие протестуют против авианалетов американских ВВС на позиции бойцов движения «Хезболла», в результате чего гибнут десятки мирных жителей. Иракцы требуют отставки посла и вывода американских войск из страны.

Ранее сообщалось, что последователи иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подожгли основные ворота и окружающую дипмиссию стену. Охранники применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов. На данный момент известно о 20 пострадавших.

«Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия», — заявил командир «Аль-Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд.

Отмечается, что сотрудники посольства, в том числе посол США в Ираке Мэтью Х. Теллер, экстренно покинули Багдад на военном самолете, который направлялся в Эрбиль.