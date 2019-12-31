Келин заявил, что РФ с оптимизмом смотрит на возможности улучшения отношений с Британией

Москва, 31 декабря. Российский посол в США Андрей Келин заявил, что РФ с оптимизмом смотрит на возможности по выстраиванию партнерских отношений с Великобританией.

В распространенном во вторник новогоднем поздравлении Андрей Келин отметил, что «время политической турбулентности осталось для Великобритании позади». По его словам, Москва с оптимизмом смотрит на возможности, связанные с выстраиванием взаимовыгодных партнерских отношений между странами. Посол России в США указал на готовность российской стороны вести равноправный и взаимоуважительный диалог, «несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают».

По словам Андрея Келина, в настоящее время товарооборот между двумя странами продолжает заметно расти. Кроме того, развивается не только сырьевой экспорт из РФ, но и Великобритания «по-прежнему остается одним из крупнейших в Европе источников прямых иностранных инвестиций для России».

«Заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического партнерства между двумя странами, в частности, была подтверждена в ходе недавнего Российско-британского бизнес-форума, собравшего более тысячи экспертов», — подчеркнул Келин.

Российский посол в США заметил, что уходящий год был непростым, при этом для России — важным, а для Великобритании — во многих отношениях решающим, так как ее руководству после выхода из ЕС придется по-новому налаживать отношения с другими государствами. Келин напомнил, что в Великобритании прошли гастроли Большого театра и совместного российско-британского оркестра Бриттена-Шостаковича. Мероприятия проходили в рамках перекрестного Года музыки.