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    Главные научные достижения России в 2019 году

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Федеральное агентство новостей представляет инфографику о главных научных достижениях России за 2019 год.
    16:39 31 Декабря 2019
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    Помимо геополитических, дипломатических и экономических достижений России, 2019 год запомнился также тем, что российские ученые совершили несколько научных прорывов. Федеральное агентство новостей представляет инфографику о главных научных достижениях России за уходящий год.

     

    Новая космическая обсерватория

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Успешный выход на орбиту новой уникальной космической обсерватории «Спектр-РГ», с помощью которой ученые открыли уже более 300 скоплений галактик
    Разработка: НПО имени Лавочкина
    Цель: За четыре года составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне
     

    Новый реактор

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Начало программы энергетического пуска ядерного реактора ПИК (высокопоточный источник нейтронов — по ряду параметров лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов)
    Разработка: Петербургский институт ядерной физики имени Константинова (Курчатовский институт)
    Цель: Реактор ПИК должен стать самым мощным исследовательским нейтронным реактором в мире и основой международного научного нейтронного центра

    Главные научные достижения России в 2019 году

     

    «Зеленый» катализатор

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Российские специалисты определили состав катализатора, наиболее эффективно ускоряющего процесс экологически чистого получения энергии из отходов
    Разработка: Станция структурного материаловедения «КИСИ-Курчатов» (Курчатовский институт), Институт катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирский государственный университет
    Цель: Создание недорогого и экологичного катализатора для использования в промышленности (например, сжигание топлива в кипящем слое катализатора для получения энергии)
     

    Шаг к революции в физике элементарных частиц

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Получены новые доказательства в пользу существования так называемых стерильных нейтрино, легчайших элементарных частиц, которые, возможно, являются частицами темной материи — загадочной субстанции, заполнившей Вселенную
    Разработка: Петербургский институт ядерной физики им. Константинова, Курчатовский институт из Москвы, НИИАР, Димитровградский филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
    Цель: Поиск подтверждений или опровержений существования стерильных нейтрино
     

    Прототип квантового компьютера

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Впервые удалось продемонстрировать так называемый квантовый алгоритм Гровера, который может стать основой для создания сверхбыстрых баз данных, работающих с огромными массивами данных и способных в считанные мгновения находить в них нужную информацию
    Разработка: МФТИ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Новосибирский государственный технический университет, МГТУ им. Баумана, Институт физики твердого тела РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Духова (Росатом)
    Цель: Создание квантового компьютера для ускорения процесса компьютерного моделирования и решения недоступных для современных суперкомпьютеров задачи в различных областях (квантовая химия, искусственный интеллект и материаловедение)
     

    Уникальные находки в Кремле

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Начались раскопки в Большом Кремлевском сквере. Были открыты остатки здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI — XVII веков
    Разработка: Институт археологии РАН
    Цель: Изучение культурных напластований в месте раскопок. Поиск артефактов, относящихся к временам становления государственности на Руси

    Главные научные достижения России в 2019 году

     

    Останки соратника Наполеона

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: В ходе раскопок в центре Смоленска были найдены останки, принадлежащие одному из ближайших соратников Наполеона генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену, что было подтверждено ДНК-экспертизой
    Разработка: Франко-российский форум «Трианонский диалог», основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона
    Цель: Исследование Отечественной войны 1812 года
     

    Рекорды передачи информации

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Создание системы передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление. Открытие можно считать большим шагом в решении проблемы безлимитной связи. С помощью новой системы удалось передать данные на расстояние 520 километров со скоростью в 200 гигабит в секунду и установить ряд новых рекордов.
    Разработка: Ученые из Московского физико-технического института и инженеры компаний T8 и Corning
    Цель: В скором времени авторы работы планируют побить свой рекорд и удвоить, а затем и утроить скорость обмена информацией. Подобные системы должны привлечь внимание властей и провайдеров из изолированных дальневосточных и сибирских городов.
     

    Новый путь в лечении рака у курильщиков

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Наши ученые показали, что некоторые типы злокачественных опухолей в легких можно уничтожать, используя аналоги белковых молекул, которые вырабатываются некоторыми нервными клетками
    Разработка: МФТИ и Институт биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН
    Цель: Создание лекарства, способного защитить курильщиков от развития рака легких и других опухолей, вызванных курением
     

    Перспективный материал для батареек

    Главные научные достижения России в 2019 году

    Достижение: Российские ученые получили Нобелевскую премию по химии за синтезирование перспективного материала для натрий-ионных батарей — более дешевой альтернативы литий-ионным аккумуляторов
    Разработка: Сотрудники химического факультета МГУ имени Ломоносова
    Цель: Частичный переход на альтернативный носитель заряда в аккумуляторах — натрий
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