Главные научные достижения России в 2019 году

Помимо геополитических, дипломатических и экономических достижений России, 2019 год запомнился также тем, что российские ученые совершили несколько научных прорывов. Федеральное агентство новостей представляет инфографику о главных научных достижениях России за уходящий год.

Новая космическая обсерватория Достижение: Успешный выход на орбиту новой уникальной космической обсерватории «Спектр-РГ», с помощью которой ученые открыли уже более 300 скоплений галактик Разработка: НПО имени Лавочкина Цель: За четыре года составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне

Новый реактор Достижение: Начало программы энергетического пуска ядерного реактора ПИК (высокопоточный источник нейтронов — по ряду параметров лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов)

Разработка: Петербургский институт ядерной физики имени Константинова (Курчатовский институт)

Цель: Реактор ПИК должен стать самым мощным исследовательским нейтронным реактором в мире и основой международного научного нейтронного центра

«Зеленый» катализатор Достижение: Российские специалисты определили состав катализатора, наиболее эффективно ускоряющего процесс экологически чистого получения энергии из отходов

Разработка: Станция структурного материаловедения «КИСИ-Курчатов» (Курчатовский институт), Институт катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирский государственный университет

Цель: Создание недорогого и экологичного катализатора для использования в промышленности (например, сжигание топлива в кипящем слое катализатора для получения энергии)

Шаг к революции в физике элементарных частиц Достижение: Получены новые доказательства в пользу существования так называемых стерильных нейтрино, легчайших элементарных частиц, которые, возможно, являются частицами темной материи — загадочной субстанции, заполнившей Вселенную Разработка: Петербургский институт ядерной физики им. Константинова, Курчатовский институт из Москвы, НИИАР, Димитровградский филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Цель: Поиск подтверждений или опровержений существования стерильных нейтрино

Прототип квантового компьютера Достижение: Впервые удалось продемонстрировать так называемый квантовый алгоритм Гровера, который может стать основой для создания сверхбыстрых баз данных, работающих с огромными массивами данных и способных в считанные мгновения находить в них нужную информацию Разработка: МФТИ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Новосибирский государственный технический университет, МГТУ им. Баумана, Институт физики твердого тела РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Духова (Росатом) Цель: Создание квантового компьютера для ускорения процесса компьютерного моделирования и решения недоступных для современных суперкомпьютеров задачи в различных областях (квантовая химия, искусственный интеллект и материаловедение)

Уникальные находки в Кремле Достижение: Начались раскопки в Большом Кремлевском сквере. Были открыты остатки здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI — XVII веков Разработка: Институт археологии РАН Цель: Изучение культурных напластований в месте раскопок. Поиск артефактов, относящихся к временам становления государственности на Руси

Останки соратника Наполеона Достижение: В ходе раскопок в центре Смоленска были найдены останки, принадлежащие одному из ближайших соратников Наполеона генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену, что было подтверждено ДНК-экспертизой Разработка: Франко-российский форум «Трианонский диалог», основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона Цель: Исследование Отечественной войны 1812 года

Рекорды передачи информации Достижение: Создание системы передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление. Открытие можно считать большим шагом в решении проблемы безлимитной связи. С помощью новой системы удалось передать данные на расстояние 520 километров со скоростью в 200 гигабит в секунду и установить ряд новых рекордов. Разработка: Ученые из Московского физико-технического института и инженеры компаний T8 и Corning Цель: В скором времени авторы работы планируют побить свой рекорд и удвоить, а затем и утроить скорость обмена информацией. Подобные системы должны привлечь внимание властей и провайдеров из изолированных дальневосточных и сибирских городов.

Новый путь в лечении рака у курильщиков Достижение: Наши ученые показали, что некоторые типы злокачественных опухолей в легких можно уничтожать, используя аналоги белковых молекул, которые вырабатываются некоторыми нервными клетками Разработка: МФТИ и Институт биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН Цель: Создание лекарства, способного защитить курильщиков от развития рака легких и других опухолей, вызванных курением