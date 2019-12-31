Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Новым годом. В поздравительной речи глава государства особо отметил «несгибаемое поколение победителей».
Национальный лидер подчеркнул, что единство страны позволяет достигать самых высоких целей.
«Эти ценности нам передали наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей», — заявил Путин.
Президент также напомнил, что в грядущем году страна будет праздновать круглую дату — 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!», — говорится в поздравительной речи.