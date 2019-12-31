Пермь, 31 декабря. Пермский международный аэропорт «Большое Савино» восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Работа аэропорта была прервана с 11.00 до 14.00 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий.

«Был сильный ветер, метель, ледяной дождь, для безопасности полетов было принято решение приостановить обслуживание авиарейсов», — говорится в сообщении.

Работники аэропорта обработали взлетно-посадочную полосу, после чего работа пермской воздушной гавани была полностью восстановлена. В пресс-службе также добавили, что плохие погодные условия стали причиной задержки четырех рейсов. Все самолеты были направлены на запасные аэродромы. Ожидающие вылета пассажиры были обеспечены всем необходимым.