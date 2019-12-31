Москва, 31 декабря. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Глава российского правительства пожелал соотечественникам удачи, здоровья и благополучия в 2020 году.

«Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие», — сказал Медведев.