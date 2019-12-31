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Трамп после ударов по «Хезболле» призвал Ирак защитить осаждаемое протестующими посольство

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Трамп после ударов по «Хезболле» призвал Ирак защитить осаждаемое протестующими посольство

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп пригрозил жестким ответом протестующим в Ираке, которые осадили американское посольство. Всю ответственность за данный инцидент, а также за недавний обмен ударами с шиитским движением «Хезболла» он возложил на Иран.

«Иран убил американского подрядчика, многих ранил. Мы жестко ответили и будем поступать так и впредь. Сейчас Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Они понесут за это ответственность», — пишет американский лидер в Twitter.

Трамп также призвал власти Ирака привлечь военных, чтобы обеспечить безопасность посольства. Напомним, что во вторник сторонники «Хезболлы» и Сил народной мобилизации Ирака заблокировали посольство США в Багдаде в знак протеста против недавнего нанесения авиаударов. Несколько тысяч протестующих перекрыли все входы и выходы из здания, не дав провести эвакуацию персонала, и потребовали прекращения работы дипломатического представительства.

Напомним, что 27 декабря американская авиабаза возле иракского города «Киркук» подверглась обстрелу. В результате погиб один гражданский специалист, несколько военных получили ранения. 29 декабря американские беспилотники атаковали пять позиций «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Среди погибших есть военный советник Ирана.

Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым обмен ударами и призвало стороны воздержаться от шагов, которые могут обострить и без того непростую ситуацию в регионе.

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