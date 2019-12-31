Трамп после ударов по «Хезболле» призвал Ирак защитить осаждаемое протестующими посольство

Вашингтон, 31 декабря. Президент США Дональд Трамп пригрозил жестким ответом протестующим в Ираке, которые осадили американское посольство. Всю ответственность за данный инцидент, а также за недавний обмен ударами с шиитским движением «Хезболла» он возложил на Иран.

«Иран убил американского подрядчика, многих ранил. Мы жестко ответили и будем поступать так и впредь. Сейчас Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Они понесут за это ответственность», — пишет американский лидер в Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

Трамп также призвал власти Ирака привлечь военных, чтобы обеспечить безопасность посольства. Напомним, что во вторник сторонники «Хезболлы» и Сил народной мобилизации Ирака заблокировали посольство США в Багдаде в знак протеста против недавнего нанесения авиаударов. Несколько тысяч протестующих перекрыли все входы и выходы из здания, не дав провести эвакуацию персонала, и потребовали прекращения работы дипломатического представительства.

Напомним, что 27 декабря американская авиабаза возле иракского города «Киркук» подверглась обстрелу. В результате погиб один гражданский специалист, несколько военных получили ранения. 29 декабря американские беспилотники атаковали пять позиций «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Среди погибших есть военный советник Ирана.

Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым обмен ударами и призвало стороны воздержаться от шагов, которые могут обострить и без того непростую ситуацию в регионе.