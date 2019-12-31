Путин назвал единство россиян основой достижения самых высоких целей

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин назвал единство россиян основой достижения высоких целей. Об этом глава государства заявил в новогоднем обращении.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века», ― заявил президент РФ.

Путин отметил, что в столь бурное и противоречивое время необходимо сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в жизни менялось только к лучшему

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей», ― добавил российский лидер.

Первыми в России новогоднее обращение президента РФ услышали жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Новый год в этих регионах наступил в 15.00 по московскому времени. В 16.00 в 2020 год вступят жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска.