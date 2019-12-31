Путин рассказал россиянам о новогоднем волшебстве

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам напомнил о волшебстве Нового года.

Глава государства отметил, что люди стремятся сделать друг для друга что-то важное и полезное, помочь тем, кто нуждается в поддержке, и порадовать подарками и вниманием.

«В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника», — сказал российский лидер.

Именно это волшебство открывает в людях лучшие черты и преображает мир, констатировал Путин. По его словам, новогодние чувства живут в людях с самого детства и возвращаются каждый Новый год.