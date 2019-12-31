США бросили вызов Ирану атакой на позиции «Хезболлы» в Ираке

МИД РФ осудил нападение ВС США на позиции бойцов движения «Хезболла» в Ираке. Ирак и Сирия — это не территория США, а удары, которые они нанесли, весьма спорны с точки зрения норм международного права, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 27 декабря военная база США, расположенная возле иракского города Киркука, подверглась обстрелу. Известно, что в результате атаки погиб гражданский специалист, а несколько военных получили ранения.

Позже, 29 декабря, американские ВС нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Власти Ирака расценили обстрел как нарушение суверенитета страны.

«Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах», — указывается в официальном сообщении МИД РФ.

По словам Игоря Коротченко, в данном случае призыв российского МИД абсолютно справедлив, так как такие действия США против «Хезболлы» ведут к эскалации напряженности.

«Ирак и Сирия – это не территория США, а удары, которые они нанесли, весьма спорны с точки зрения норм международного права, — отметил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей. — Однако мы знаем, что США не прислушаются к позиции международного сообщества. В этом плане все уговоры вряд ли возымеют действие в отношении Вашингтона. При этом ситуация резко ухудшается везде, куда вмешиваются США».

Военный эксперт обращает внимание, что любые конфликты с участием крупных игроков на Ближнем Востоке, особенно если дело доходит до военных действий, очень плохи для стабильности ситуации в Ираке и Сирии.

«К тому же за «Хезболлой» стоит Иран. Нанося удары по «Хезболле», США фактически бросают вызов Ирану. А Иран, в свою очередь, достаточно мощная страна с военным потенциалом. В связи с этим нужно воздерживаться от подобного рода инцидентов и не заниматься дальнейшей эскалацией», — указал собеседник ФАН.

После удара Пентагона по объектам организации «Хезболла» сотни жителей Багдада пошли на штурм посольства США. Беспорядки в стране начались после похорон тех, кто стал жертвой авиаударов. Американские дипломаты, работавшие в посольстве США в Ираке, покинули Багдад.

Напомним, что коалиция во главе с США незаконно появилась в Сирии еще в 2014 году. При этом Вашингтон активно оказывает поддержку курдским боевикам, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

В ходе расследования ФАН выяснил, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть. Ее использование позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении американского контингента.