Протестующие в Багдаде потребовали закрыть посольство США и вывести войска из Ирака

Багдад, 31 декабря. Демонстранты, устроившие акцию протеста возле посольства США в Багдаде, потребовали закрыть дипломатическую миссию Соединенных Штатов и вывести американские войска из Ирака.

Как ранее сообщил телеканал Al Mayadeen, сторонники иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» проникли на территорию посольства, а также подожгли основные ворота и окружающую дипмиссию стену. Охранники применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов. На данный момент известно о 20 пострадавших.

«Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия», — заявил командир «Аль-Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд.

Ранее сообщалось, что сотрудники американской дипмиссии, в том числе посол США в Ираке Мэтью Х. Теллер, спешно покинули Багдад на военном самолете, который направлялся в Эрбиль.

Поводом для протестной акции послужили авиаудары США по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. В результате налетов американских ВС погибли 25 ополченцев-шиитов, еще 50 получили ранения.