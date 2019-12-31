Прикольные поздравления с Новым 2020 годом в стихах для SMS

Скоро полночь, а значит — 2019 год станет историей, и в свои права вступит Новый 2020-й. 2020 год не просто новый, он завершает целое десятилетие, закрывая важный исторический этап. Согласно популярному у нас китайскому гороскопу, наступающий Новый 2020 год начинает новый 12-летний зодиакальный цикл. И первый знак — Белая металлическая крыса, которая является символом 2020 года.
Впрочем, все это читатели Федерального агентства новостей и так знают, и сейчас самое время, завершив предпраздничные хлопоты, поздравить с Новым 2020 годом Крысы всех, кого вы еще не успели поздравить. Предлагаем варианты коротких прикольных новогодних поздравлений в стихах, которое так удобно скопировать и отправить в виде SMS.
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Всем желаю в Новый год
Не забыть, где кто живет!
Соблюсти приличья все —
Чтоб без танцев на столе!
Про болезни позабыть,
Сладко есть и вкусно пить!
Крысы год прожить счастливо,
О прошедшем не грустить!
***
Желаю много веселиться,
Но чтоб под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
Но хорошенечко гульнуть!
А голова была чтоб ясной,
И жизнь всегда была прекрасной!
Ну, и финансовой свободы,
Любви, удачи! С Новым годом!
***
Дед Мороз спешит уже
К оливье с селедкой.
Он немножко подшофе
Со Снегуркой-теткой.
Посох он несет в руке,
Песни распевает
И подарки из мешка
Щедро всем бросает.
Пусть подарит кошелек,
Где не убывают
Баксы, евро и рубли —
Деньги прирастают!
Золотую рыбу даст,
Чтобы исполняла
Все желания для нас,
Чтоб всего немало!
***
Вот Крыса уж бежит вприпрыжку!
Она, подарки взяв под мышку,
Здоровье, счастье нам несет!
Богатство даст, от бед спасет.
И радость, смех, в делах везенье,
Азарт, успехи, вдохновенье,
Надежду дарит и терпенье!
И о любви нам песнь споет,
Удачу каждый с ней найдет!
***
Поздравления мои
Будут коротки:
В Новый год пусть будет круто,
Позабыть о слове «худо»,
Денег чтобы нам не счесть,
А закусок чтоб — не съесть.
Веселиться, наслаждаться,
***
Мандарины, оливье
И напитки на столе!
Что же празднует народ?
Ну, конечно, Новый год!
Пусть подарит он нам всем
Жизнь без горя и проблем!
Пусть карьера лишь растет,
Ну, с следом — и доход!
Пусть здоровье будет крепким,
А житуха — как конфетка!
Счастье всем пускай придет
В лучший праздник — Новый год!