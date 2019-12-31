Прикольные поздравления с Новым 2020 годом в стихах для SMS

Скоро полночь, а значит — 2019 год станет историей, и в свои права вступит Новый 2020-й. 2020 год не просто новый, он завершает целое десятилетие, закрывая важный исторический этап. Согласно популярному у нас китайскому гороскопу, наступающий Новый 2020 год начинает новый 12-летний зодиакальный цикл. И первый знак — Белая металлическая крыса, которая является символом 2020 года.

Впрочем, все это читатели Федерального агентства новостей и так знают, и сейчас самое время, завершив предпраздничные хлопоты, поздравить с Новым 2020 годом Крысы всех, кого вы еще не успели поздравить. Предлагаем варианты коротких прикольных новогодних поздравлений в стихах, которое так удобно скопировать и отправить в виде SMS.

***

Всем желаю в Новый год

Не забыть, где кто живет!

Соблюсти приличья все —

Чтоб без танцев на столе!

Про болезни позабыть,

Сладко есть и вкусно пить!

Крысы год прожить счастливо,

О прошедшем не грустить!

***

Желаю много веселиться,

Но чтоб под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

Но хорошенечко гульнуть!

А голова была чтоб ясной,

И жизнь всегда была прекрасной!

Ну, и финансовой свободы,

Любви, удачи! С Новым годом!

***

Дед Мороз спешит уже

К оливье с селедкой.

Он немножко подшофе

Со Снегуркой-теткой.

Посох он несет в руке,

Песни распевает

И подарки из мешка

Щедро всем бросает.

Пусть подарит кошелек,

Где не убывают

Баксы, евро и рубли —

Деньги прирастают!

Золотую рыбу даст,

Чтобы исполняла

Все желания для нас,

Чтоб всего немало!

***

Вот Крыса уж бежит вприпрыжку!

Она, подарки взяв под мышку,

Здоровье, счастье нам несет!

Богатство даст, от бед спасет.

И радость, смех, в делах везенье,

Азарт, успехи, вдохновенье,

Надежду дарит и терпенье!

И о любви нам песнь споет,

Удачу каждый с ней найдет!

***

Поздравления мои

Будут коротки:

В Новый год пусть будет круто,

Позабыть о слове «худо»,

Денег чтобы нам не счесть,

А закусок чтоб — не съесть.

Веселиться, наслаждаться,

***

Мандарины, оливье

И напитки на столе!

Что же празднует народ?

Ну, конечно, Новый год!

Пусть подарит он нам всем

Жизнь без горя и проблем!

Пусть карьера лишь растет,

Ну, с следом — и доход!

Пусть здоровье будет крепким,

А житуха — как конфетка!

Счастье всем пускай придет

В лучший праздник — Новый год!