Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми обращение главы российского государства увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

Новый год в этих регионах наступил в 15.00 по московскому времени. Жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска встретят Новый год в 16.00 по московскому времени, а в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске 2020 год будут встречать в 19.00.

Российский президент Владимир Путин пожелал гражданам взаимопонимания, которое поможет преодолеть все трудности и сплотит поколения.

«Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — пожелал россиянам президент.

Он также подчеркнул, что теплота человеческих отношений и дружеского общения — это главное. Поэтому, по словам Путина, настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется «в искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости».

Глава России отметил, что новогоднее настроение, чувство праздника и «чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год». Именно в этот день мы «обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды».

У каждой семьи свои традиции в новогоднюю ночь, однако всех россиян объединяет атмосфера добра и заботы, сказал российский президент.