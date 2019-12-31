Сенатор Морозов заявил о возможном потеплении между РФ и Украиной

Москва, 31 декабря. Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что между Москвой и Киевом возможны потепление и разумный прагматизм.

Российский сенатор прокомментировал телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались обмен удерживаемых лиц и газовый контракт.

«Здесь я сохраняю надежду на потепление и разумный прагматизм», — сказал Морозов.

Он считает, что уже очевидны шаги сторон к обоюдному диалогу.

«По крайней мере такой беспросветности, как при [бывшем президенте Украины Петре – Прим. ФАН] Порошенко, не будет», — полагает парламентарий.

По его словам, Киев сделал первые шаги по выполнению Минских соглашений, хотя это и решит конфликт в Донбассе.

«Лично у меня нет уверенности, что проблемы Донбасса будут решены в наступающем году», — считает Морозов.

Жители Донбасса заявили о независимости своего региона после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. В ответ новые власти Украины начали военную операцию против них. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Напомним, контактная группа в ходе встреч в Минске с сентября 2014 года приняла три документа, в которых прописаны шаги по урегулированию конфликта, однако и после соглашений о перемирии стороны продолжают перестрелки.