«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине

Донецк, 31 декабря. Бывшие бойцы расформированного украинского подразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин уверены, что украинские власти освободили их из-за отсутствия доказательств вины.

«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.

По его словам, за шесть лет украинские следователи не смогли привести ни одного факта, который бы доказывал вину спецназовцев. В то же время факты, доказывающие вину участников антимайдана в убийстве сотрудников правоохранительных органов, постоянно всплывают на поверхность.

Зинченко подчеркнул, что в настоящее время украинское общество начинает осознавать реальную картину событий шестилетней давности. Если в 2014 году мало кто мог поверить в то, что гражданские активисты стреляли в полицейских на улице, то сегодня в этом уже никто не сомневаются.

Напомним, что 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек, а Украина освободила 124 человека, среди которых оказалось пять бывших сотрудников «Беркута».

По словам уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой, все освобожденные украинской стороной люди рассказывали о том, что к ним применялись незаконные методы дознания. В частности, речь идет о пытках.