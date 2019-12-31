Аналитик Шабанов заявил, что Facebook теряет капитализацию из-за необоснованной блокировки

Москва, 31 декабря. Социальная сеть Facebook теряет капитализацию из-за блокировки сайтов и навязчивой рекламы, полагает финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов.

Ранее американское министерство торговли сообщило о сильном падении котировок акций Facebook и IBM. Аналитики полагают, что дело в резкой критике в адрес компании со стороны основателя Salesforce.com Марка Бениоффа. По мнению предпринимателя, социальная сеть является виновником «кризиса доверия» в обществе.

Шабанов, комментируя ситуацию вокруг акций Facebook, предположил, что одной из причин может быть сезонность, поскольку декабрь — время отпусков. Снижение доверия к соцсети в России наблюдается на фоне безосновательной блокировки сайтов и навязчивой рекламы, указал эксперт.

«На доверие к сайту в России также может повлиять и политика Facebook – блокировка сайтов, реклама и так далее. Мы начинаем относиться к сети уже иначе», — пояснил аналитик в беседе с «ПолитЭкспертом».

Напомним, администрация Facebook безосновательно заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей. Руководитель медиа Евгений Зубарев подчеркнул, что ни для кого не секрет, что социальная сеть — инструмент Госдепа США и американских спецслужб для слежки. Более того, сам создатель соцсети Марк Цукерберг подтвердил этот факт.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что Facebook, занимаясь откровенной цензурой российских медиа, вмешивается во внутренние дела России.