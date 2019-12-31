Глава МИД Белоруссии обсудил с послом РФ вопросы двусторонних отношений

Москва, 31 декабря. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил с российским послом Дмитрием Мезенцевым вопросы, касающиеся отношений двух стран. Соответствующую информацию передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Рабочая встреча состоялась во вторник. В рамках разговора стороны обсудили белорусско-российское сотрудничество и итоги взаимодействия двух государств в 2019 году. Также Мезенцев и Макей обсудили график предстоящих контактов на 2020 год.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику.