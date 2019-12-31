США открывают новый информационный фронт для борьбы за топливные ресурсы Сирии

Москва, 31 декабря. Власти США планируют выделить 35 миллионов долларов на поддержку «независимых» СМИ Сирии. Об этом говорится в документе Госдепартамента США.

Американские деньги будут потрачены на борьбу с «пропагандой», которую якобы распространяют Москва и официальные сирийские власти. В Вашингтоне утверждают, что власти РФ и САР якобы мешают Западу урегулировать ситуацию в Сирии. Эксперты уверены, что США намерены использовать стратегию «мягкой силы» для поддержания хаоса в ближневосточном регионе и контроля над топливными ресурсами.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что США намерены усилить информационную войну для расширения влияния на Ближнем Востоке.

«35 миллионов долларов — неплохие деньги для такой работы. Это, скорее всего, будут электронные СМИ, блоги, радио и так далее. Они умеют находить людей, которым нужны деньги, и выстраивать эту систему. Особенно в условиях, когда страна разрушена», — пояснил эксперт.

Дандыкин отметил, что США пытаются сохранить свое влияние в нефтеносных районах Сирии с помощью поддержки курдских террористов на информационном фронте, передает Nation News.

«Американцы пытаются спасти свою репутацию и выделяют эти деньги, чтобы показать, что США — это светоч демократии», — добавил эксперт.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в граничащих с Турцией северо-западных районах Сирии.

Операция Турции была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в столице Анкаре состоялись переговоры с участием Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке антитеррористической операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов Сирии.

Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации, направленные против мирного населения Сирии и турецких военных.

В конце октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти при поддержке курдских террористов. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

В начале декабря курдские террористы устроили теракт в городе Телль-Халаф на севере провинции Хасака. В результате теракта погибли десятки ополченцев протурецких формирований. 26 ноября в Телль-Халафе произошел аналогичный теракт. Жертвами взрыва, который устроили курдские террористы стали 17 человек, 20 получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.