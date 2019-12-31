Автоэксперт Попов назвал лимузин Mini самой новогодней машиной

Москва, 31 декабря. Лимузин Mini, представленный британской компанией еще в 2005 году, является самым подходящим автомобилем для празднования Нового года. Таким мнением поделился независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Году в 2005 Mini был сделан огромный шоукар. Длинный лимузин с бассейном в хвосте. Машину привозили даже в Москву. Она и красная, и лимузин, и с бассейном. Самая, на мой взгляд, новогодняя машина», — сказал Попов в беседе с корреспондентом iReactor.

Несмотря на то, что лимузин не выпускается уже десять лет, именно этот автомобиль ассоциируется у эксперта с новогодними праздниками, поскольку в машине есть все, чтобы отметить наступление следующего года.

Над лимузином Mini работали сотрудники американской компании Ultra Coachbuilders, специализирующейся на данном типе автомобилей. По специальному заказу британской фирмы производитель из США разработал четырехдверный шестиместный автомобиль на базе Mini Cooper S. Машина, созданная в рекламных целях, имеет шесть колес.

Бассейн, которым производители оснастили лимузин, рассчитан на две персоны. Разработчики предусмотрели спуск воды и возможность спрятать бассейн под крышу.

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