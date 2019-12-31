Глава Института региональных проблем заявил об экономическом ущербе от незаконных акций

Москва, 31 декабря. Российским властям следует ужесточить наказание за несанкционированные митинги, поскольку они наносят вред экономике страны. Такое мнение во вторник высказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он привел в пример Индию, в которой из-за массовых беспорядков произошло отключение Интернета. В результате мобильные операторы начали терять по 350 тыс. долларов в час. Беспорядки, которые произошли этим летом в Москве, нанесли многомиллионный ущерб частному бизнесу, который терял деньги из-за блокирования центральных улиц города.

Журавлев подчеркнул, что в данном случае речь идет не о цивилизованных формах протеста, вроде согласованных митингов или забастовок профсоюзов, а о незаконных акциях. Подобные действия не несут цель отстаивать чьи-то права, а являются обычным политическим саботажем.

«Мне думается, что усилить ответственность за подобные мероприятия нужно даже без данных об их конечном вреде для народного хозяйства и экономических процессов в стране, поскольку все это осуществляется для дестабилизации ситуации», — пояснил Журавлев «Экономике сегодня».

По его словам, в праве есть принцип — если кто-то нанес ущерб, то он должен возместить потери. Данное правило применимо и к протестам.

Напомним, что этим летом в российской столице прошла череда несанкционированных митингов, которые «оппозиция» организовала в знак протеста против снятия своих кандидатов с выборов в Мосгордуму. Причиной снятия стала подделка подписей избирателей и другие нарушения. В итоге многие организаторы акций получили штрафы, а участники массовых беспорядков — срок. В Госдуме уже предложили ужесточить наказание для тех, кто во время митингов устраивает погромы.