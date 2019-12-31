Кардозу может покинуть «Динамо»

Москва, 31 декабря. Московское «Динамо» намерено расстаться с полузащитником Мигелем Кардозу, сообщает источник Федерального агентства новостей. На футболиста есть спрос в чемпионате Португалии, однако предметного диалога между клубами пока нет. Сообщается, что бело-голубые согласны отпустить 25-летнего игрока за умеренные деньги. Речь идет примерно о 500 тысячах евро. Известно, что к игроку присматриваются «Маритиму», «Морейренсе» и «Тондела».

Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола. В текущем сезоне на его счету шесть встреч и один забитый мяч.