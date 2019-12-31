Политолог Волчков предупредил об угрозе Facebook для россиян

Москва, 31 декабря. Социальная сеть Facebook стала одной из самых небезопасных площадок с точки зрения сохранности персональных данных россиян, заявил российской политолог Виталий Волчков.

«Проблема в том, что очень много дыр в Facebook. Неконтролируемое распространение данных используется мошенниками и ставит интересы граждан под угрозу. Это факт!» — заявил он в беседе с iReactor.

Волчков также указал на то, что пользователи Facebook просто не в состоянии свои права защитить на индивидуальном уровне.

«По этой причине нужно не только вводить ограничения в отношении Facebook, но и совершенствовать российское законодательство», — добавил эксперт.

Политолог убежден, что россиян нужно защитить от «деструктивного воздействия и откровенно наплевательского отношения руководства Facebook». В этом, по его словам, могли бы помочь поправки к закону об устойчивой работе российского сегмента Интернета.

Волчков подчеркнул, что закон об устойчивой работе Рунета не подразумевает ограничения доступа к соцсетям и мессенджерам, хотя в документе указаны правила маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением.

Относительно Facebook, к примеру, предлагается использование этой соцсети только с российских серверов. Это позволит свести к минимуму риски передачи зарубежным компаниям данных, которыми обмениваются пользователи из России.

