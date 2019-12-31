«ПолитЭксперт» составил список происшествий, которые потрясли Африку

Москва, 31 декабря. Масштабные катастрофы в уходящем году случались по всему миру, не обошли стороной трагедии Африку. Редакция «ПолитЭксперта» подготовила перечень наиболее страшных происшествий, которые потрясли континент.

Лихорадка Эбола все еще бушует в Африке. В конце 2018 года о страшной эпидемии в Демократической Республике Конго заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В начале 2019 года было зафиксировано 829 случаев заражения. Кроме того, примерно 500 человек скончались, а к июню эта цифра выросла до 1,4 тысячи.

Авиакатастрофа с Boeing-737 MAX произошла в марте текущего года. Пассажирский лайнер следовал из Аддис-Абебы в Найроби, но потерпел крушение на территории Эфиопии. В результате трагедии никто не выжил.

Проблема пожаров в Африке является традиционной. В 2019 году НАСА подсчитало только в одной Анголе 6902 очагов возгорания, а в ДРК — 3395.

Осенью этого года на берег острова Боа-Виста из гряды островов Кабо-Верде на западе Африки выбросилось около 200 дынеголовых дельфинов, большинство из которых погибло. Исследователи до сегодняшнего дня не могут назвать причину происходящего.

В сентябре в провинции Танганьика в ДРК сошел с рельсов поезд, жертвами произошедшего стало 50 человек.

В ноябре северо-восток континента охватило нашествие пустынной саранчи. Как сообщала SABC, нашествие переживали такие государства, как Джибути, Эфиопия, Судан, Эритрея и Сомали.

Еще одна авиакатастрофа произошла в Африке. Воздушное судно потерпело крушение в городе Гоме на востоке ДРК. Согласно сведениям СМИ, в результате трагедии погибли 29 человек.