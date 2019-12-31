Сусанин навыворот. Роман Носиков о том, как Илларионов поляков из котла выводил

Президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, назвал польского посла Юзефа Липского, обещавшего в 1938 году поставить памятник Гитлеру, если тот вышлет евреев из Европы в Африку, «антисемитской сволочью».

Сразу после того, как прозвучали слова «Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», я принялся ждать. Это был рассчитанный, хладнокровный удар по самому ценному, что есть у сегодняшней политической Польши, — по образу «Христа Европы», невинной жертвы.

Для поляков разумнее всего было бы проглотить путинские слова и не ввязываться в публичный спор, так как дураку ясно, что попытка спорить с очевидностью (а то, что предвоенная Польша была шовинистическим, антисемитским, русофобским государством с непомерными амбициями и неадекватными запросами — очевидно) окончится еще большим позором.

Но печальная реальность такова, что польский политик, даже будучи очень умным, может только завидовать дураку, который позволяет себе говорить что угодно — даже правду. Польские политики находятся в таком положении по двум основным причинам.

Во-первых, современная внешняя политика Варшавы строится на «восстановлении справедливости» в отношении Польши за счет России и Германии. Положение невинной жертвы XX века — это политический товар, и любая рекламация на него, подозрения в его поддельности, указания на «вторую свежесть» суть ничто иное как прямой убыток. Варшава не может стерпеть, когда от нее требуют умерить аппетиты и отказаться от того, что она уже объявила своим по праву обиженного и пострадавшего.

Во-вторых, внешнеполитическая возгонка русофобии не может быть изолированной от внутренней политики. Да такая изоляция и не выгодна. Россия — отличный жупел для стигматизации политических оппонентов. Поэтому во внутренней политике Польши не прекращаются гонки на русофобиях, в которых победители получают дивиденды, а аутсайдеры клеймятся как «агенты Москвы».

И это не просто звания: такой жупел может быть первым шагом на пути в тюрьму. Матеуш Пискорский отсидел в польском СИЗО три года за недостаточную русофобию. Поэтому внутренняя конъюнктура требует от польских политиков начать соревнование в отпоростроении — то есть как можно более жестких высказываниях — по созданному Владимиром Путиным поводу.

Отпоростроение — это, кстати, не только польская беда. Глядя на Польшу и на то, как польские политики вынуждены, даже все понимая, раз за разом прыгать на грабли, мы могли бы сделать некоторые выводы о перспективах и нашего отпоростроения.

А тут как раз на пороге — очередные президентские выборы в Польше. Вот как это работает.

Малгожата Кидава-Блоньска, наиболее вероятный кандидат в президенты от леволиберальной «Гражданской коалиции», в своем Twitter обвинила правительство и президента в слабости перед Путиным и потребовала резкого ответа:

«В последние дни мы являемся свидетелями российского пропагандистского наступления, которое клевещет на Польшу и пытается изменить ее роль в истории. С удивлением наблюдаю пассивность и беспомощность правительства. Я призываю президента Анджея Дуду принять срочные меры. Где Вы, господин президент?»

И механизм отпоростроения задвигался.

Однако при этом важно не вызвать гнев еврейских организаций и США, в которых еврейское лобби невероятно сильно, а с момента прихода к власти Дональда Трампа еще и усилилось. Иными словами перед польскими политиками возникла дилемма — надо резко возразить, при этом не углубляясь в суть вопроса, а желательно и вовсе ее не касаясь.

Типичным примером реализации такой стратегии может считаться статья Витольда Юраша «Соревнования по плевкам друг другу в лицо», в которой польский журналист назвал заявление Путина «проявлением бессильной злобы в связи с поражением России в рамках «нормандского формата».

Еще один пример — истерика, которую закатил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что выпад Путина нужен ему для того, чтобы отвлечь внимание россиян от задержки строительства газопровода «Северный поток — 2» и дисквалификации российских спортсменов Всемирной антидопинговой ассоциацией.

Не так чтобы уж очень сильный ход, но все же попытку пробежать между струек можно было бы и засчитать.

Но именно в такие моменты, когда очередные европейцы сидят зажмурившись, пережидая и желая, чтобы никто ничего больше не сказал, вперед выступают наши рукопожатцы. Они поднимают приспущенное совсем не от скромности знамя и выводят союзника из-под огня прямо на минное поле.

Именно так и поступил маститый оппозиционер Андрей Илларионов.

В своей защитительной речи, при прочтении которой Плевако и Кони сделали бы себе харакири, г-н Илларионов возвратил Путину обвинение в антисемитизме, заявив, что план депортации евреев в Африку был ничем иным, как планом спасения их от ужасов войны и Холокоста:

«Путин подчеркнуто театрально высказался против антисемитизма. Но по сути дела он выступил с циничным осуждением одного из реалистичных планов по эвакуации из Европы десятков и сотен тысяч, а, возможно, и миллионов людей накануне грозившего им уничтожения. Тот, кто сегодня, зная уже в деталях трагедию Холокоста, тем не менее решается осуждать пусть несовершенные, но все же планы по спасению миллионов европейских евреев, — это юдофил или юдофоб?»

Этого защитнику Польши показалось мало:

«Амурский проект (создание Еврейской автономной области) в малообжитом сибирско-дальневосточном районе с суровым климатом, то есть по сути дела на территории российской (советской) сибирско-дальневосточной колонии. (...) Французская Африка, упомянутая в разговоре уже с министром, — это не советская Сибирь».

В итоге при попытке защитить панскую Польшу от обвинений в союзе с Гитлером и соучастии в Холокосте г-н Илларионов изобрел живописнейшую конструкцию, в которой поляки совместно с Гитлером спасают евреев от СССР, мечтающего сослать их всех в Сибирь.

Давно так хорошо не было, дорогие друзья.

Когда дело касается познаний нашей оппозиции в области истории, ее умище совершенно невозможно спрятать. Это как если бы Сусанин был полностью на стороне поляков, желал помочь им изо всех сил, светился энтузиазмом, но при этом страдал топографическим кретинизмом в терминальной стадии.

Только что на наших глазах польские чиновники и политики делали все возможное, чтобы отползти от Гитлера, но приходит г-н Илларионов и сажает их с Гитлером в одну лодку, заставляя спасать от разлива шестиконечнозвездных зайцев.

Накал идиотии столь внезапен и высок, что никакая конструктивная реакция на него в принципе невозможна. Остается только любоваться. Чем мы и занимаемся.

В заключение можно сказать, что нет, все это не случайность. Историческая политика Польши такова, что союзниками ее могут выступать только люди, прошедшие через специальный сортинг. Образцом которого и является г-н Илларионов.