Депутат ГД Чепа предложил реагировать на массовые беспорядки как в Европе

Москва, 31 декабря. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что в России необходимо ужесточить наказания для участников и организаторов незаконных уличных акций. Реакция властей должна стать более жесткой, как в Европе, считает парламентарий.

По мнению депутата, в России слишком мягкое, по сравнению с европейскими странами, законодательство, регулирующее проведение массовых акций, сообщает New Inform.

«Обязательно нужно поднимать ответственность и культуру ведения этих диалогов и протестов. Естественно нужно бороться со всякими проявлениями экстремизма и не допускать агрессивности. То, что в России значительно мягче законы, наказания за нарушения — это факт», — рассказал Чепа.

Он подчеркнул, что митингующие не должны подвергать опасности окружающих, поэтому нарушения необходимо жестко пресекать.

«Все такие нарушения должны очень жестко наказываться, люди должны знать, что есть закон и его необходимо соблюдать. Все остальные нарушения должны быть наказуемы и здесь никакой мягкости не должно быть, потому что за этим стоят человеческие жизни, их спокойствие и нормальное развитие демократического общества», — считает парламентарий.

Сейчас правоохранители действуют слишком мягко по отношению к активистам протестов, большинство нарушителей отделываются штрафами и условными сроками, в то время как в Китае или во Франции полиция жестко разгоняет уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы и другие спецсредства.