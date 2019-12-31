Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Петропавловск-Камчатский, 31 декабря. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый год. В эти регионы 2020 год пришел в 15.00 по московскому времени.

Новогодняя ночь на Камчатке выдалась холодной ― в регион пришел охотоморский циклон. В ночь на 1 января в Камчатском крае ожидаются сильный снег, метель, а скорость ветра будет достигать 28-33 метров в секунду.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в центре Петропавловска-Камчатского прошла праздничная программа «Карнавальная ночь». Ведущим программы стал шоумен Дмитрий Кожома, а Дед Мороз и Снегурочка выступили главными гостями праздника.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил жителей региона с Новым годом и приближающимся Рождеством. Илюхин отметил, что 2019 год стал непростым, но плодотворным для всей Камчатки.

Жители Анадыря также смогли встретить 2020 год вместе на главной площади окружной столицы перед Домом народного творчества. Для верующих жителей региона прошло праздничное богослужение в историческом храме на косе Александра.

Первыми в мире 2020 год встретили жители острова Рождества, который входит в состав государства Кирибати в Тихом океане. Там новый год наступил в 13.00 по московскому времени.