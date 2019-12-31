Россельхознадзор ограничил поставки продукции аквакультуры из Китая

Москва, 31 декабря. Ввоз продукции аквакультуры с китайских предприятий на территорию России находится под временным запретом. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Россельхознадзора.

Ограничения временного характера начнут действовать с 9 января следующего года. В частности, в РФ нельзя будет осуществлять поставки аквакультурного осетра, форели, угря, тилапии и креветки.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит с 6 января следующего года временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых из Китая. Подчеркивается, что решение об ограничении импорта было принято в связи с продолжающимися случаями выявления в продукции из КНР опасных карантинных объектов.