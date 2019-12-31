Москва, 31 декабря. В России и сегодня существует «презумпция согласия» на трансплантацию органов, а документ, который законодатели собираются рассмотреть в 2020 году, призван усовершенствовать ее работу. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом абдоминальной хирургии Института хирургии имени Вишневского Алексей Чжао.

«У нас существует и сейчас презумпция согласия, как в половине стран мира. Эта презумпция останется и в новом законе. Если на момент констатации смерти родственники не отказываются от донорства и нет прижизненного заявления от пациента, то он может рассматриваться как донор», — объяснил трансплантолог.

Врач пояснил, что медики работают по закону о трансплантации органов и тканей с 1992 года, предает телеканал «360».

«Проблема не в том, что закон плох или хорош. Проблема в том, что нет регуляторов, нет подзаконных актов и бюрократия ничего не делает, чтобы этот закон действовал. Поэтому детализация может принести эффект, если параллельно что-то заставит бюрократов на местах четко исполнять все пункты закона», — добавил Чжао.

Он утверждает, что в новом законе более детально должны быть прописаны пункты, касающиеся несовершеннолетних доноров.

Ранее ФАН сообщал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, законодательный проект в настоящее время подготовлен, ожидается его изучение. Об этом рассказал журналистам глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.