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Онищенко предупредил о рисках введения презумпции согласия на посмертное донорство

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Онищенко предупредил о рисках введения презумпции согласия на посмертное донорство

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о готовности законопроекта, по которому в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти. В настоящее время ожидается обсуждение закона. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей оценил риски введения такой презумпции в нашей стране.

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил Морозов.

Законодатели работали над этим проектом продолжительное время вместе с экспертным сообществом и Министерством здравоохранения РФ. Но текст документа все еще нуждается в тщательном обсуждении и доработке.

«В принципе, такая практика существует в мире. Нельзя, конечно, не брать во внимание этические вопросы. Надо пройти некую морально-этическую эволюцию, чтобы это воспринималось хотя бы как допустимое явление. Это одна сторона вопроса. Сама идея закона приемлема, возможна для обсуждения, но надо внимательно рассмотреть этот законопроект с тем, чтобы не было криминальных злоупотреблений», — предостерег Онищенко.

В мире известна практика, когда человек завещает свои органы. Также существуют биологические паспорта, по которым видят, что может пригодиться из органов конкретного человека. Существуют банки таких данных.

Онищенко предупредил о рисках введения презумпции согласия на посмертное донорство

«Важно, чтобы не создавались такие условия, когда человека подталкивают к летальному исходу. В 90-е и фильмы снимали на эту тему. И отечественный кинематограф в том числе. Когда отыскивали людей, а потом убивали за большие деньги ради того, чтобы такой же, допустим, ребенок жил. Если подобные вопросы в новом законопроекте будут купированы, то такой подход имеет право на жизнь» — прокомментировал Онищенко.

Эксперт опасается, что в случае принятия несовершенного закона могут быть случаи, когда ситуацию будут подгонять «под решение в конце задачника». Как в школе.

«Необходимо, чтобы в России было достаточно зрелое общество для этого. Но я надеюсь на другое — на то, что сегодняшние достижения в биотехнологиях, в синтетической биологии позволят выращивать внутренние органы. Брать мою клетку и для меня выращивать определенный орган. Если это направление, а оно сегодня имеет право на жизнь уже не просто в теории медицинской науки, а в практике, эта проблема именно таким образом будет решаться. Потому что все остальное имеет серьезные риски: этические, моральные и криминальные. Мы ведь в России еще лет 15–20 назад, допустим, брали клетку печени той же белой мыши и выращивали ее. И эта часть здоровой печени могла заместить в организме то, что было подвержено болезни», — рассказывает Онищенко.

Авторы законопроекта отмечают, что в тексте закона прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. В том случае, если родственников у покойного не окажется, вопрос будет решаться с помощью консилиумов. Если закон примут, человек может стать донором, если при жизни не давал письменного или устного отказа от дальнейшего использования своего тела.

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