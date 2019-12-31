СЖР назвал преследование Sputnik в Эстонии примером цензуры и двойных стандартов на Западе

Москва, 31 декабря. «Союз журналистов России» назвал беспрецедентной ситуацию с давлением на издание Sputnik в Эстонии. По словам секретаря организации Тимура Шафира, преследование российских журналистов эстонскими властями является ярким примером цензуры и двойных стандартов западных стран.

«Ситуация с преследованием Sputnik Эстония является беспрецедентной. Она станет хрестоматийным примером не только прямого давления и угроз со стороны властей в адрес СМИ, преследования и цензуры, но и двойных стандартов в отношении российских СМИ», — пояснил Шафир РИА Новости.

Секретарь СЖР подчеркнул, что все это не имеет никакого отношения к свободе слова, на которую так часто ссылаются западные политики.

Напомним, что после внесения гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в европейский санкционный список власти Эстонии попытались выдворить журналистов Sputnik из страны.

Сначала эстонскому бюро Sputnik заморозили все переводы, затем арендодатель потребовал, чтобы журналисты покинули офис, а теперь Таллин грозит сотрудникам СМИ уголовным преследованием, если они не прекратят работу.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Москва может принять жесткие меры, если Эстония не прекратить давление на журналистов. Она не стала уточнять, о каких мерах идет речь, однако подчеркнула, что российский ответ будет «чувствительным».