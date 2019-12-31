Песков назвал искусственно навязанными слухи о трагедии в Магнитогорске

Москва, 31 декабря. Муссирование слухов о трагедии в Магнитогорске идет на руку тем, кто стоит за этими вбросами. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это не связано с информированием, эти слухи… они же искусственно навязываются, искусственного вбрасываются. Как раз муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, помогает ли информирование общественности о результатах расследования бороться с подобными вбросами.

Напомним, 31 декабря 2018 года подъезд дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился в результате взрыва бытового газа. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Либеральные СМИ неоднократно публиковали различные слухи о трагедии. Подобный подход антироссийские медиа используют и при освещении практически любых значимых для нашей страны событий. Например, либеральные журналисты высмеяли граждан России, приветствующих первый поезд, прошедший по Крымскому мосту. Кроме того, сотрудники подобных СМИ буквально восхитились санкциями против строительства газопровода «Северный поток — 2».

По итогам прошлой недели Федеральное агентство новостей составило рейтинг антироссийских СМИ. Для этого ФАН проанализировал, сколько антироссийских и фейковых новостей выпустили либеральные медиа-ресурсы.

Кроме того, наша редакция ранее представила классификатор СМИ. Список медиа-ресурсов поможет читателю разобраться, какие СМИ придерживаются патриотической,а какие — антироссийской позиции. Классификатор регулярно обновляется и дополняется.