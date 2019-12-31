Аббас Джума прогнозирует обострение ситуации в Ираке после погрома у посольства США

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума заявил, что обстановка в Ираке может ухудшаться еще очень долго.

Протестующие в Багдаде пошли на штурм и подожгли забор посольства Соединенных Штатов Америки в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Здание дипмиссии расположено в районе так называемой «зеленой зоны» столицы страны, где находятся дипломатические представительства и правительственные учреждения. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

Как сообщает агентство РИА Новости, дипломатический персонал, в том числе и сам американский посол, были заранее эвакуированы из здания и под присмотром военных покинули Ирак.

В настоящее время стена посольства США охвачена огнем, а присутствующие участники протеста выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби».

Комментируя ситуацию, специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума сообщил, что «ситуация в Ираке вышла из-под контроля», и это притом, что страна и так перманентно находится в условиях боевых действий.

«То есть сейчас происходит сразу несколько столкновений: между иракцами непосредственно, на фоне внутриполитических разногласий и проблем, происходят столкновения всевозможных прокси, и происходит уже прямое столкновение между «Хезболлой», считай Ираном, и Соединенными Штатами Америки. Последние, кстати, объявили иранский КСИР и «Хезболлу» террористическими организациями и борются с ними как с террористами. Соответственно, мы должны отдавать себе отчет, что ситуация очень сложная», — пояснил начало протестов Джума.

По словам собеседника ФАН, «ситуация вышла из-под контроля» в тот момент, когда из-за действий США и их сторонников в Багдаде начали вешать людей на фонарных столбах. Хотя Ирак никогда не славился спокойствием и размеренностью, всепоглощающий хаос там еще со времен войны в Персидском заливе сменяется то горячей, то более тихой и умеренной фазами.

«Сейчас, например, продолжается хаос, внесенный ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в РФ — Прим. ФАН), контртеррористической операцией США. А первопричиной всего этого хаоса были Соединенные Штаты Америки, причем не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке. С самого начала всем было понятно — ответка рано или поздно прилетит. Сейчас мы с тревогой наблюдаем за происходящим в Ираке, когда и без того сложную ситуацию американцы окончательно раскачивают, нанося удары по позициям «Хезболлы». Тем самым они провоцируют Тегеран на ответные меры. И чем это закончится — сложно сказать», — продолжает Джума.

Пока рано говорить о прямых столкновениях между армиями Соединенных Штатов Америки и Исламской республики Иран, ведь фразами об объявлении войны другому государству никто просто так не раскидывается и особенно в преддверии выборов в США.

«Вряд ли кому-то нужна очень серьезная заваруха или война, которая имеет все шансы перерасти в мировую. Тем не менее столкновения между прокси и даже между «Хезболлой» и США на территории Ирака вполне возможны. Тут может быть все что угодно, мы наблюдаем пока за ситуацией, но то, что мы имеем в Ираке, — это не предел, и ситуация может ухудшаться еще очень и очень долго», — заключил эксперт.

Напомним, США ранее нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Действия стали «ответом на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболла» по иракским базам». В военном командовании Соединенных Штатов пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлы».

1 Организация запрещена на территории РФ.