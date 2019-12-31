Власти Бразилии оштрафовали Facebook на 1,6 млн долларов за слив личных данных

Бразилиа, 31 декабря. Власти Бразилии оштрафовали американскую компанию Facebook и ее бразильское подразделение на 1,6 млн долларов за утечку личных данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Об этом говорится в сообщении бразильского Министерства юстиции и общественной безопасности.

По данным Минюста Бразилии, Facebook использовала личные данные более 440 тысяч пользователей в сомнительных целях. Кроме того, в ведомстве заявили, что Facebook не приняла достаточных мер безопасности при обращении с пользовательской информацией и недостаточно проинформировала пользователей о последствиях выбора стандартных настроек конфиденциальности профиля.

Facebook может в течение десяти дней подать апелляцию на решение властей Бразилии. Если компания не обжалует решение, то она обязана выплатить штраф в течение 30 дней.

Ранее Facebook уже обвиняли в незаконной передаче личных данных пользователей британской аналитической компании Cambridge Analytica. Крупный скандал из-за утечки данных 2,7 млн пользователей Facebook произошел в апреле минувшего года. Тогда Facebook официально уведомила Еврокомиссию о том, что эти сведения могли попасть в Cambridge Analytica (компания сотрудничала с американским лидером Дональдом Трампом во время его президентской кампании в 2016 году).

По данным газеты New York Times, речь идет не о 2,7 млн юзерах, а 50 млн человек. На основании этих конфиденциальных сведений эксперты Cambridge Analytica изучали политические предпочтения избирателей, после чего им демонстрировалась «правильная» реклама. Тогда Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов из-за ненадежной защиты личных данных пользователей.