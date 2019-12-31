Мужчина едва не забил до смерти своего отца-пенсионера в Курской области

Курск, 31 декабря. Мужчина жестоко избил своего отца-пенсионера в Курской области. Пожилого мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Предотвратить более серьезные последствия удалось благодаря бдительности полицейских. Еще до инцидента, правоохранители заметили, что нападавший иногда вел себя неадекватно. Полицейские решили навестить семью с профилактической проверкой, передает телеканал «360».

Когда сотрудники органов зашли в дом, они увидели лежащего на полу 92-летнего мужчину. Его невестку и внуков 48-летний нападавший заблокировал в соседней комнате без средств связи.

«После этого он начал избивать своего престарелого отца», — уточнили в ведомстве.

Пожилого мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Медики зафиксировали множественные переломы, в том числе основании черепа.

Избивавший своего родителя мужчина задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждении. Следственные органы настаивают на заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что ученик девятого класса школы № 24 в Кировском районе Екатеринбурга напал на преподавателя с молотком. Он подкараулил женщину утром возле дома и напал на нее. Женщина смогла оказать сопротивление и вызвала скорую. Ее доставили в больницу № 36.