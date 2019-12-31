Путин поздравил Зеленского с Новым годом

Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Со всеми своими коллегами российский лидер обменялся поздравлениями с Новым годом.

«День сегодня спокойный, хотя президент поговорил по телефону. Были разговоры с Токаевым, Лукашенко, Зеленским. Со всеми обменялись поздравлениями по случаю Нового года», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что главы Украины и Грузии не получили поздравительную телеграмму из Кремля в честь Нового года. В то же время лидеры США, Сирии, Аргентины, Венгрии, Южной Осетии удостоились поздравления от президента РФ. Телеграммы также были направлены королеве Великобритании Елизавете II и главе Католической церкви Папе Римскому Франциску.

Во всех поздравлениях российский лидер выражает надежду на укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества между странами, что, по его словам, в конечном итоге отвечает интересам мировой стабильности. В поздравлении Асаду Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также выразил надежду на то, что в новом году совместными усилиями удастся установить мир в стране.