Прикольные короткие поздравления в стихах с Новым 2020 годом Белой крысы

Устали резать новогодние салаты? Самое время немного отвлечься и поздравить с Новым 2020 годом Крысы друзей, родных и близких, которым вы в предпраздничной горячке не успели позвонить. Предлагаем несколько беспроигрышных вариантов прикольных коротких поздравлений в стихах с Новым 2020 годом, который, как известно, пройдет под знаком первого животного китайского гороскопа — Белой металлической крысы. Короткие забавные стихотворные поздравления можно послать при помощи SMS-сообщений или через соцсети.

***

Пусть Крыса в этот Новый год

Вам в лапках счастье принесет.

На хвостике — удачу,

Везение в придачу!

В год Крысы море всем чудес,

Надежной помощи небес,

Взгляните, ждут нас у ворот

Две двойки — 2020 год!

***

Провожаем Хрюшку в путь,

Про нее скорей забудь,

Положи на стол сырок,

Крыса ступит на порог!

Пусть хитрющий и хвостатый

Символ года всех хранит,

Разгоняет пусть тревоги,

Защищает от обид.

Пусть нам денежки приносит,

Бережет семейный быт,

Пусть исполнит все желанья

И здоровьем наградит!

***

Год високосный на пороге,

Уже идет, уже в дороге,

2020-й — две двадцатки,

Знак, что дела будут в порядке!

Пусть Крыса в этом помогает,

Пусть дом надежно защищает,

А на хвосте — пусть денег куча,

Пусть будет Новый год везучим!

***

Новый год уж на подходе,

Крыса входит в каждый дом.

Год пусть будет сытным, мирным,

И наполненным теплом!

Пусть 2020-й будет лучше всех,

Пусть принесет любовь он и везенье,

Пусть дарит счастье, радость, свет,

И солнечное настроенье!

С Новым годом, с новым счастьем

Поздравляю вас, друзья!

Пусть родные будут рядом,

Будет счастлива семья!

***

2020-й почти наступил!

Идет последняя дележка в звездной выси —

Утратил уходящий Свин свой пыл,

И уступает место Белой крысе.

Она хитра, проворна и мудра —

Что, в общем-то, нам на руку.

К тому же

Хранительница очага она

И приманить умеет мужа.

Еще — она запаслива, что плюс,

Деньжат подбросить — в ее власти.

Готовьте для приманки сырный круг,

Пускай грызун весь год в дом тащит счастье!

***

Под знаком Крысы Новый год встречаем.

Пускай она удачу принесет!

Всегда имеет Крыса норку — знаем,

В нарядной шубке ходит круглый год.

Пускай в бюджете нам закроет дыры,

Пусть закрома наполнит до краев,

Спроворит нам отдельную квартиру

Наряды, украшения, авто!

***

С Новым годом Белой крысы!

Пусть везет всем, кто нас слышит:

Долговязым, пышнотелым,

И худышкам, и дебелым!

Каждой женщине — по норке,

И на бутерброд — икорку,

Грызть орешки, а не мужа

И на завтрак, и на ужин!

Мужикам — собрать запасы

Денежной зеленой массы,

Всем мешки любви и счастья,

Пусть все будет настоящим!