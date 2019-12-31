Прикольные короткие поздравления в стихах с Новым 2020 годом Белой крысы

Устали резать новогодние салаты? Самое время немного отвлечься и поздравить с Новым 2020 годом Крысы друзей, родных и близких, которым вы в предпраздничной горячке не успели позвонить. Предлагаем несколько беспроигрышных вариантов прикольных коротких поздравлений в стихах с Новым 2020 годом, который, как известно, пройдет под знаком первого животного китайского гороскопа — Белой металлической крысы. Короткие забавные стихотворные поздравления можно послать при помощи SMS-сообщений или через соцсети.
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Пусть Крыса в этот Новый год
Вам в лапках счастье принесет.
На хвостике — удачу,
Везение в придачу!
В год Крысы море всем чудес,
Надежной помощи небес,
Взгляните, ждут нас у ворот
Две двойки — 2020 год!
***
Провожаем Хрюшку в путь,
Про нее скорей забудь,
Положи на стол сырок,
Крыса ступит на порог!
Пусть хитрющий и хвостатый
Символ года всех хранит,
Разгоняет пусть тревоги,
Защищает от обид.
Пусть нам денежки приносит,
Бережет семейный быт,
Пусть исполнит все желанья
И здоровьем наградит!
***
Год високосный на пороге,
Уже идет, уже в дороге,
2020-й — две двадцатки,
Знак, что дела будут в порядке!
Пусть Крыса в этом помогает,
Пусть дом надежно защищает,
А на хвосте — пусть денег куча,
Пусть будет Новый год везучим!
***
Новый год уж на подходе,
Крыса входит в каждый дом.
Год пусть будет сытным, мирным,
И наполненным теплом!
Пусть 2020-й будет лучше всех,
Пусть принесет любовь он и везенье,
Пусть дарит счастье, радость, свет,
И солнечное настроенье!
С Новым годом, с новым счастьем
Поздравляю вас, друзья!
Пусть родные будут рядом,
Будет счастлива семья!
***
2020-й почти наступил!
Идет последняя дележка в звездной выси —
Утратил уходящий Свин свой пыл,
И уступает место Белой крысе.
Она хитра, проворна и мудра —
Что, в общем-то, нам на руку.
К тому же
Хранительница очага она
И приманить умеет мужа.
Еще — она запаслива, что плюс,
Деньжат подбросить — в ее власти.
Готовьте для приманки сырный круг,
Пускай грызун весь год в дом тащит счастье!
***
Под знаком Крысы Новый год встречаем.
Пускай она удачу принесет!
Всегда имеет Крыса норку — знаем,
В нарядной шубке ходит круглый год.
Пускай в бюджете нам закроет дыры,
Пусть закрома наполнит до краев,
Спроворит нам отдельную квартиру
Наряды, украшения, авто!
***
С Новым годом Белой крысы!
Пусть везет всем, кто нас слышит:
Долговязым, пышнотелым,
И худышкам, и дебелым!
Каждой женщине — по норке,
И на бутерброд — икорку,
Грызть орешки, а не мужа
И на завтрак, и на ужин!
Мужикам — собрать запасы
Денежной зеленой массы,
Всем мешки любви и счастья,
Пусть все будет настоящим!