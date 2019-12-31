Песков заявил, что приостановка работ компанией Allseas не помешает проекту «СП-2»

Москва, 31 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, будут ли ждать швейцарскую компанию санкции за приостановку работ над «Северным потоком — 2» из-за американских ограничений в отношении российского газопровода.

«ам компания на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций США приняла решение о завершении работ. На это решение компания, безусловно, имеет право, (неразборчиво) сроки этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект введем в действие, необходимые мощности для этого имеются, об этом мы тоже уже говорили», — сказал Песков.

По поводу санкций в отношении компании Песков ответил, что это «коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными».

«Не думаю, что кто-то возьмется сейчас называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с такими действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений. Это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение», — сказал пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос о дате запуска газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на следующий год. В документе говорится о введении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект российского газопровода будет реализован, американские санкции ему не помешают.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что американские санкции против проекта российского газопровода «Северный поток — 2» не оставили надежд на изменение отношений между Москвой и Вашингтоном.