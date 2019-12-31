Москва, 31 декабря. Вопрос транзита нефти через Белоруссию будет еще обсуждаться, достигнуть договоренностей пока не удалось, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители СМИ напомнили: западная пресса со ссылкой на источники говорит, что РФ может вообще приостановить транзит нефти через Белоруссию с 1 января. Журналисты поинтересовались, допускается ли такой вариант, когда урегулируют вопрос, а также как Россия «справится с риском». Кремль заявил, что вопрос транзита нефти через Белоруссию еще обсуждается.

«Сейчас не следует преувеличивать риски, пока не удалось достигнуть договоренностей. Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная, обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, обсуждались вопросы интеграции, и в том числе дела газовые и нефтяные. Пока достигнуть договоренностей не удалось. Вчера президенты дали указания, как мы говорим, хозяйствующим субъектам — по-русски компаниям, говорить дальше по ценам, переговоры пока не увенчались успехом. Вот такие апокалиптические сценарии. Диалог будет продолжен», — сказал Песков.

Ранее Белоруссия не стала повышать тариф на транзит нефти из России с 1 августа по системе магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». До этого Белоруссия уведомила российскую сторону о повышении тарифа на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения убытков после инцидента с некачественной нефтью на трубопроводе «Дружба».