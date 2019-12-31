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Пушков считает объяснения Эстонии по поводу Sputnik несостоятельными

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Пушков считает объяснения Эстонии по поводу Sputnik несостоятельными

Москва, 31 декабря. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает объяснения Таллина по поводу ситуации со Sputnik Эстония несостоятельными.

Российский сенатор заявил, что действия эстонских властей являются «актом устрашения журналистов и неправового произвола».

«Так называемые «разъяснения» Таллина несостоятельны, что отметил представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир. Ждём также реакции от Совета Европы», — заявил Пушков.

Ранее Дезир отметил, что ограничения, наложенные на издание, создают проблемы со свободой СМИ в стране и призвал эстонские власти отменить санкции в отношении Sputnik Эстония.

Напомним, сотрудники Sputnik Эстония получили угрозы от правоохранителей, вынуждающих их уволиться из издания до 1 января 2020 года. В противном случае в отношении них будут возбуждены уголовные дела.

Таллин обосновывает свои действия санкциями ЕС в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня», частью которого является Sputnik, Дмитрия Киселева.

Европейские чиновники уже неоднократно подчеркивали, что ограничения касаются только Киселева, а МИА «Россия сегодня» и Sputnik не входят в санкционные списки.

Сообщается, что за действиями эстонских властей стоят кураторы из Великобритании. Россия учтет это при принятии зеркальных мер, рассказал РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.

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Источник: РИА Новости
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