Режиссер «бандеровского» спектакля возглавил «Современник». Колонка Голоса Мордора

Недолго театр «Современник» после ухода в мир иной Галины Волчек оставался без художественного руководителя. Московский департамент культуры среагировал почти молниеносно. Такое впечатление, что просто ждали подходящего момента, как бы цинично это ни звучало. И вот руководителем театра становится некий Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.

Так что же это за персона? А вот тут начинается самое интересное. В 2015 году руководимый им центр ставит спектакль «Саша, вынеси мусор». Поставлен он по пьесе украинской писательницы Натальи Ворожбит. Наталья Ворожбит — бандеровка, вот просто так, как есть, в самом классическом понимании этого слова. Обожает «Правый сектор»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Разумеется, ненавидит Россию всеми фибрами души. И сам спектакль тоже на эту тему. Мать и дочь готовят поминальный обед и общаются с призраком умершего отца, который им говорит, что ему нужно воскреснуть и идти на войну, потому что на Украину напала Россия. Ну, в общем, вполне себе заурядный воспаленный бред, свойственный политическим украинцам с наглухо отформатированными мозгами, но фишка в том, что спектакль ставится в Москве, российским театром. Да, конечно, вольнолюбие и некое карбонарство всегда были свойственны деятелям искусства, но какие-то границы все-таки должны быть. По крайней мере, в плане того, что касается вранья.

Виктор Рыжаков восхищается «святыми 90-ми». Оно и понятно — вся эта публика была крайне далека от простого народа. Вот его цитата из интервью «Радио Свобода».

«Мы оставляем сегодняшнему поколению все наши вопросы и ожидания, которые были в конце 80-х — начале 90-х, и это ощущение ухваченного счастья. Тогда было что-то невероятное, у нас было единое счастье на европейский и на наш мир, это была совершенно другая оттепель, как будто что-то в природе соединило нас всех вместе, мы были на одной волне. Я помню, как мы шли в колонне с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Егором Тимуровичем Гайдаром. Я служил в Театре юного зрителя, мы выходили с Камой Мироновичем Гинкасом, с Яновской, с артистами после репетиций, вливались в эту колонну, шли по Тверской…»

Ну и наконец, его слова относительно событий на Болотной площади.

«Вспоминаю кольцо белоленточников, это было мощное противостояние злу. Не хватило духу, не хватило опыта».

И вот этого человека назначают худруком одного из главных театров страны. Не абы кто, не какая-нибудь частная лавочка, а назначает департамент культуры города Москвы. Это выражение государственной политики? Или какое-то изощренное издевательство? В стране свобода и демократия, но это не означает, что таких персонажей необходимо трудоустраивать с помощью государства. Пусть идет в свободное плавание и ставит какие угодно спектакли, но без государственной поддержки.

Вчера я написал об этом в Twitter, и мне очень понравился один комментарий.

«Это как подкармливать глистов у себя в организме, вместо того чтобы избавиться от них. Рано или поздно наступит интоксикация».

И знаете, к этому комментарию практически нечего добавить.

1 Организация запрещена на территории РФ.