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Политика «Дикого Запада» может обернуться для США полным провалом

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Политика «Дикого Запада» может обернуться для США полным провалом

Москва, 31 декабря. Поведение США, которое официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политикой «Дикого Запада», грозит всему миру дестабилизацией. Такое мнение во вторник высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Ломаются привычные методы взаимоотношений не только с традиционными противниками или конкурентами США на мировой арене, но и с их союзниками. США отходят не только от привычных правил игры, но и от норм международного права», — пояснил он, выступая в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние три года Вашингтон разорвал целый ряд соглашений, которые определяли общие правила игры и вносили цивилизованность в международные отношения.

Васильев обратил внимание, что на сегодняшний день даже в США многие политики начинают понимать, что тактика «Дикого запада» может привести страну к полному провалу. Эксперт отметил, что за последние три года американская администрация не смогла добиться ни одной победы во внешней политике. В то же время раскручивание локальных конфликтов и гонка вооружения заставляют мир балансировать на гране ядерной войны и кибервойны.

Ранее Захарова заявила, что США «положили ноги на мировой стол», а внешняя политика Штатов вернулась к временам «Дикого Запада». Дипломат отметила, что, как и во времена ковбоев, Америка сегодня возводит в культ личное удобство и функциональность, совершенно не считаясь с чужим мнением и банальными нормами приличия.

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Источник: Sputnik
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