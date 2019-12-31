Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Киев, 31 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Зеленский и Путин подчеркнули значимость контракта по транзиту российского газа через Украину, рассчитанного на пять лет. Также стороны отметили конструктивный характер состоявшихся переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Главы государств также позитивно оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом по схеме «все установленные на всех установленных», который состоялся в минувшее воскресенье.

«Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского комплекса мер сторонами внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении Кремля.

Российский и украинский лидеры также поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Главы государств высказались за развитие отношений между Москвой и Киевом в следующем году.

Во вторник стало известно, что Россия и Украина подписали документы о транзите российского газа через украинскую территорию с 1 января. Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что в Вене были достигнуты финальные договоренности по газовому вопросу.