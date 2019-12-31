Сирия, 31 декабря. Несколько отрядов «Хезболлы» были переброшены к городу Дарайя в Дамаске. ВВС западной коалиции активизировали разведывательные вылеты у сирийско-иракской границы. SDF**** усилили меры безопасности на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили несколько отрядов «Хезболлы» к городу Дарайя юго-западнее Дамаска; обследовали территорию населенного пункта Буркос в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: усилили меры безопасности на юго-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате нападения неизвестных в южной части Хасаки.

Международная коалиция: активизировала разведывательные вылеты в районе сирийско-иракской границы.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали беспилотники в районе города Айн-Исса в северной части Ракки.

Провинция Дамаск

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в населенный пункт Дарайя, находящийся на юго-западе от столицы, были переброшены силы ливанского военизированного формирования «Хезболла». Отмечается, что в центре города и в его окрестностях были установлены три контрольно-пропускных пункта. Напомним, Дарайя полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в декабре 2016 года. Предполагается, что дополнительные части будут задействованы в ликвидации следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Telegram-канал (novostidamask) передает, что после атаки на военные объекты проиранских военизированных формирований в Ираке и сирийском Дейр-эз-Зоре самолеты международной коалиции активизировали разведывательные вылеты на сирийско-иракской границе. В свою очередь ополченцы-шииты объявили о введении комендантского часа в городе Абу-Кемаль, который находился в непосредственной близости от места нанесения авиаударов. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (AlbinSzakola).

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) усилили меры безопасности на левом берегу Евфрата, заявив о необходимости укрепления обороны ввиду участившихся налетов подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Опасаясь перехода террористов со стороны оккупированных курдскими радикалами районов, правительственные войска приступили к обследованию территорий на востоке провинции. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в населенном пункте Букрос севернее Меядина на предмет выявления боевиков, осуществляющий подпольную деятельность. Несколько подозреваемых в связях с ИГ1 лиц были арестованы.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (tvronahi) сообщает о том, что беспилотники турецких ВВС осуществляют вылеты в северной части провинции. Дроны ведут наблюдение за обстановкой в районе города Айн-Исса, вблизи которого время от времени все еще наблюдаются вылазки курдских радикалов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, в приграничных с Турцией районах была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим тишины. Активное участие в ее формировании принимали сотрудники российской военной полиции, содействующие выводу курдских боевиков.

Провинция Хасака

В южной части провинции произошло очередное нападение на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно данным медиапортала Masdar Press Agency, группа неизвестных радикалов открыла огонь по одному из автомобилей курдских боевиков, продвигавшемуся вдоль шоссе у населенного пункта Аль-Харафи. Под ударами налетчиков был убит как минимум один из членов формирования. Местные жители обвиняют в случившемся боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.