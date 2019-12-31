ЛНА ликвидировала террористов-смертников

Двое террористов-смертников, прибывших в Ливию из Сирии, были ликвидированы в районе Абу-Салим. По сообщениям СМИ, боевики собирались совершить самоподрыв на одной из позиций Ливийской национальной армии (ЛНА).

Сообщается, что на телах боевиков были обнаружены жилеты, начиненные взрывчаткой. Как пишут в Telegram-канале Directorate4, кроме фотографий заретушированных тел доказательств тому, что это были граждане Сирии, не было представлено.

Напомним, поставка сирийских джихадистов для участия в ливийском кризисе регулярно осуществляется со стороны Турции. Кроме того, официальная Анкара на регулярной основе поставляет террористическому Правительству национального согласия в Триполи оружие в обход эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы, в том числе БПЛА и военный транспорт.

Сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того, как Ливийская национальная армия приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

Наиболее крупная переброска состоялась осенью 2019 года. 21 августа сирийская армия без боя вошла в город Хан-Шейхун, расположенный на юге провинции Идлиб, завершив создание так называемого аль-Латаминского котла.

Кроме того, на территории Мерсина находится военно-морская база ВМС Турции, где в начале сентября 2019 года было размещено несколько сотен боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». Там они проходили подготовку под руководством турецких инструкторов.

По данным, полученным от наших источников, знакомых с ситуацией, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков были переправлены из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Эту информацию нам удалось подтвердить с помощью онлайн-сервисов по отслеживанию морского трафика. Данный корабль действительно покинул порт «Мерсин» 25 октября и на следующий день прибыл в порт ливийского города Мисурата, подконтрольного боевикам ПНС.