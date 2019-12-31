Звезда «Шазама» сыграет в фильме о тюрьме Гуантанамо

Вашингтон, 31 декабря. Исполнитель главной роли в фильме «Шазам» Закари Ливай сыграет в новой кинокартине «Узник 760» Кевина Макдональда о тюрьме Гуантанамо.

По данным THR, персонаж Ливая — это старый друг прокурора, федерального агента по имени Нил Бакленд. Кроме Закари, в съемках «Узника 760» принимают участие Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим. Съемки фильма уже идут в Южной Африке.

Фильм снимают по мотивам бестселлера Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Слахи пробыл в этой тюрьме много лет без суда и следствия. На страницах книги он поведал о том, как боролся за выживание.

Тюрьма в Гуантанамо представляет лагерь для лиц, которых власти США обвиняют в различных тяжелых преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на военно-морской базе в заливе Гуантанамо. Объект находится в бессрочной аренде у Вашингтона.